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Отопительный сезон в Набережных Челнах завершится 5 мая

Отопление в городе отключают из-за того, что среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней была не менее 8 градусов тепла.

В Набережных Челнах с 5 мая завершается отопительный сезон во всех жилых домах, а также на других городских объектах. Такое заявление сделал заместитель руководителя исполкома Илья Зуев, пишет ИА «Татар-информ».

Чиновник отметил, что тепло отключают только при условии, что на протяжении 5 дней подряд среднесуточная температура находится на уровне не менее 8 градусов тепла. Этот метод используется ежегодно — в 2019 году отопительный сезон завершился 7 мая, а в 2020 году — 4 мая.  

КВ
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