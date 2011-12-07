День рождения Пушкина Татарстан отметит в онлайн-формате

Завтра, 6 июня – знаменательная дата в истории мировой словесности. Это будет 221-й год со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина. Эта дата теперь отмечается в России также как День русского языка.

Праздник поклонников поэзии по традиции всегда широко отмечается и в Республике Татарстан. Однако в этом году из-за антивирусных мер все мероприятия пройдут дистанционно.

В праздничной онлайн-программе намечено проведение около 150 мероприятий. Состоятся творческие конкурсы, флешмобы, лекции, виртуальные путешествия по памятным местам, книжные выставки, онлайн-игры по произведениям Пушкина, мастер-классы.

В течение дня принять в них участие или просто просмотреть можно будет на официальных сайтах и страницах в социальных сетях музеев, библиотек и учреждений образования.

В 12.00 на телеканале «Татарстан - Новый Век» начнется фильм-концерт, посвященный великим русским писателям и поэтам, оставившим заметный след в литературной жизни нашей республики.