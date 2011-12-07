Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани открылась выставка фронтовых портретов

31 октября мультимедийный исторический парк «Россия - моя история» в Казани отпраздновал трехлетний юбилей. По этому случаю экспозиция приросла новой выставкой «Фронтовой портрет. Судьба солдата». На ней представлено более 50 портретов солдат Великой Отечественной войны, созданных в полевых условиях на фронте.

Выставка работает в рамках экспозиции «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», запущенной в сентябре этого года. Экспозиция рассказывает о военном времени через полотна художников разных десятилетий — презентацию каждой картины сопровождают цифровые спецэффекты, изображения перестали быть статичными и предлагают посетителям посмотреть на произведения с иного ракурса. Новой выставке отведен зал, где на цифровых экранах можно выбрать портрет бойца и посредством проекции на большом полотне ознакомиться с его биографией.

— Проект рассказывает через портреты фронтовиков о событиях на фронтах Великой Отечественной войны. Хотелось бы вернуть портреты в семьи бойцов, например, у нас есть два изображения солдат из Республики Татарстан, — рассказал председатель региональной организации «Поисковое движение России» в Татарстане Александр Коноплев.

Отметим, что портреты героев хранятся в фондах Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации и ряде музеев. 

Помимо военной тематики в парке «Россия — моя история» в мультимедийном формате представлены сюжеты исторического пути страны от времен Рюриковичей до XXI века. К трехлетию здесь запустили проект «Игры кочевников. Время новых героев», благодаря которому можно окунуться в средневековую эпоху, увидеть рыцарей в доспехах, посетить выставку средневекового оружия, принять участие в мастер-классах по гончарному делу и изготовлению изделий из кожи.

Добавим, что выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата» представлена во всех филиалах мультимедийного парка. Ознакомиться с ней можно до 29 ноября.

КВ
Лента новостей