В Казани открылась выставка фронтовых портретов

Выставка работает в рамках экспозиции «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», запущенной в сентябре этого года. Экспозиция рассказывает о военном времени через полотна художников разных десятилетий — презентацию каждой картины сопровождают цифровые спецэффекты, изображения перестали быть статичными и предлагают посетителям посмотреть на произведения с иного ракурса. Новой выставке отведен зал, где на цифровых экранах можно выбрать портрет бойца и посредством проекции на большом полотне ознакомиться с его биографией.

— Проект рассказывает через портреты фронтовиков о событиях на фронтах Великой Отечественной войны. Хотелось бы вернуть портреты в семьи бойцов, например, у нас есть два изображения солдат из Республики Татарстан, — рассказал председатель региональной организации «Поисковое движение России» в Татарстане Александр Коноплев.

Отметим, что портреты героев хранятся в фондах Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации и ряде музеев.

Помимо военной тематики в парке «Россия — моя история» в мультимедийном формате представлены сюжеты исторического пути страны от времен Рюриковичей до XXI века. К трехлетию здесь запустили проект «Игры кочевников. Время новых героев», благодаря которому можно окунуться в средневековую эпоху, увидеть рыцарей в доспехах, посетить выставку средневекового оружия, принять участие в мастер-классах по гончарному делу и изготовлению изделий из кожи.

Добавим, что выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата» представлена во всех филиалах мультимедийного парка. Ознакомиться с ней можно до 29 ноября.