Жителя Татарстана и жителя Башкирии осудили за кражу 17,5 тонн нефти

Суд установил, что в феврале 2019 года двое мужчин, один из которых является жителем Татарстана, а другой — Башкирии, были задержаны у нефтепровода в районе татарстанского поселка Орловка. Злоумышленники похитили 17,5 тонн сырой нефти. Об этом сообщает ИА «Татар-Информ» со ссылкой на и. о. старшего помощника прокурора РТ Руслана Бариева.

Результатом хищения стал обвинительный приговор для каждого из них. Разнятся только сроки лишения свободы: один из них получил два с половиной года общего режима, а другой — три года.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани осудили мужчину, укравшего 13 крышек от люков.