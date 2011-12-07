Как поймали расхитителей «Золотого руна»

Подполковник милиции в отставке Геннадий Артемьев в книге «А был еще случай» рассказал о крупном хищении продукции известной в республике меховой фабрики «Золотое руно». Дело было в конце 1970-х годов.

— В течение какого-то времени было совершено несколько краж с территорий Татарского мехобъединения и фабрики «Золотое руно», — вспоминает Геннадий Григорьевич. — Одна из версий, разрабатываемая на то время следствием, — это тандем ОПГ «Новотатарские» и меховщиков — тех, кто непосредственно работал на производстве. У преступников была точная информация, когда и какой ценности продукцию будут отправлять, что лежит на складах и как отключается сигнализация.

В то время в ОПГ «Новотатарские» лидером был некто Месхий. У следствия не было прямых доказательств этой версии, отсутствовали улики. Тем временем воры совсем обнаглели. Была создана следственно-оперативная группа, куда вошли следователи уголовного розыска, следственного подразделения, а также ОБХСС в лице Геннадия Артемьева.

Похитители вошли во вкус — воровали ценный товар непосредственно с опломбированных контейнеров, которые готовили отправить из казанских фабрик в другие районы страны. При этом все замки и пломбы оставались нетронутыми. Какое-то время происходившее было для следствия загадкой, пока Артемьев не занялся вплотную документами прибытия и отбытия, а также опытным путем проверил, сколько времени тратит водитель грузовика, чтобы доставить товар от фабрики до станции, где ведется погрузка в товарный состав.

— Когда досконально изучил журналы учета, то увидел, что дорога от фабрики до станции занимала 2,5 часа, — продолжает рассказ Геннадий Григорьевич. — Когда же я сам проехал этот путь на КАМАЗе, то потратил всего 30 минут. Резонный вопрос: где был оставшееся время водитель? Об этом мы узнали у него самого, проведя долгую трехчасовую беседу.

Мужчина поначалу упорно увиливал от прямых ответов. Было видно, что он кого-то или чего-то опасался. Согласился написать явку с повинной только после того, как один из сотрудников — Валерий Виноградов, дал личную гарантию безопасности его семьи.

Как рассказал водитель, его по дороге остановили неизвестные парни, заковали в наручники, влили в рот водки и сунули в карман пачку денег. Пригрозили, что если в милицию пойдет или вообще кому-то расскажет, ему и его семье — верная смерть.

Высадили водителя у дома, а сами на два часа пропали на грузовике вместе с контейнерами. Пломбы были целы, но норковые пластины на сумму 665 тысяч рублей исчезли. Деньги огромные по тем временам! В 70-е годы средняя зарплата рабочего составляла 150 — 170 рублей.

Свидетель дал описания похитителей и по фотографиям опознал двух членов ОПГ «Новотатарские». Одного из них задержали через две недели, второго — спустя месяц.

Задержанные на допросах без стеснения давали показания — благодаря этому было задержано 12 членов банды. Через них вышли на наводчицу, которая сливала информацию о поставках мехов. Она же подсказывала, в каких контейнерах недожатые пломбы. В ходе следствия выяснилось, что банде продался за машину оперативник из уголовного розыска. Так называемый крот рассказывал об этапах следствия.

Следствие завершилось, вина почти всех участников была доказана. Преступники получили различные сроки тюремного заключения. В стороне остался только лидер ОПГ Месхий.

— Кстати, один из похитителей по кличке Чкал, получивший 14 лет строгого режима, сбежал из зоны через 7 месяцев. С тех пор о нем ничего неизвестно, — завершил свой рассказ Геннадий Григорьевич.

Справка

Геннадий Григорьевич Артемьев родился в 1954 году. На службу в МВД ТАССР пришел в 1979 году в должности оперуполномоченного ОБХСС Бауманского РОВД г. Казани. Работал оперуполномоченным, заместителем начальника отделения БХСС Бауманского РОВД, заместителем начальника ОБХСС УВД Казани. На пенсию вышел в 1994 году с должности начальника отдела по борьбе с коррупцией и собственной безопасности Управления по борьбе с организованной преступностью МВД по РТ.

Оперативник силой убеждения отправил за решетку главаря банды

В середине 70-х годов прошлого века в Казани стали появляться молодежные банды. Позже их окрестили ОПГ - организованные преступные группировки.

В состав одной из них - «Чайники», входила группировка «Панели», которая курировала микрорайон панельных домов между улицами Ямашева и Волгоградской.

- Лидером ОПГ «Панели» был трижды судимый некто Моржаков по кличке Морж, - рассказывает майор милиции в отставке Рафаиль Накипович Арсланов. - Сам предводитель и его подчиненные не участвовали в групповых набегах на другие банды, но Морж был тем самым серым кардиналом, который, оставаясь в тени, руководил всеми. И все потому, что обладал этот человек талантом организатора, был наделен воровской хитростью и мудростью. Убрав его от руководства группировкой на долгое время, можно было одним ударом обезглавить «Панели», а также нанести ощутимый удар по другим ОПГ.

Наудачу Рафаилю Накиповичу стало известно, что Морж крепко избил трижды судимую гражданку Патронову по кличке Патрониха. И не где-нибудь, а дома у Жоры - авторитета среди блатных. Сама Патрониха, понятное дело, в милицию заявление писать не стала, объяснив в травмпункте перелом ноги неудачным падением.

- Это был шанс закрыть Моржа, и я не должен был упустить его, - вспоминает ветеран. - Две недели собирал свидетельские показания, три дня дежурил у квартиры Патронихи. На четвертые сутки рано утром дверь Патронихи открылась и я влетел туда. Полдня доказывал потерпевшей, что Морж, избив ее в квартире у авторитета, унизил не только ее, но и всю честную братву, а стало быть, должен ответить не только перед законом, но и перед ней - братвой. Мол, не по понятиям это.

Патронова прониклась силой убеждения оперативника, написала заявление на своего обидчика. Моржа осудили и отправили отбывать срок. Впрочем, на зоне он недолго пробыл: крайне неудачно упал на электрокабель и погиб. А ОПГ «Панели», оставшись без своего главаря и мозгового центра, вскоре распалась.

Бандитский рейс

В один из дней инспектор ОУР Московского района РОВД Рафаиль Арсланов из своих источников получил информацию, что «жилкинские» собираются на массовую драку в центр Казани.

- Мне выдали рации и предоставили автобус «Икарус», снятый с 12-го маршрута. Если помните, в 80-е годы эти автобусы использовали в городском общественном транспорте, - рассказывает Рафаиль Накипович. - В подмогу дали дружинников-комсомольцев с «Оргсинтеза».

И вот в установленный час обычный маршрутный автобус подъезжает к остановке «Жилплощадка», где уже собрались примерно 100 человек из ОПГ «Жилка». После того как распахнулась передняя дверь, бандиты хлынули в нее. Но как только они ступали на ступеньку - замирали, споткнувшись. У водительского места их ждал оперативник.

- Стоявшие сзади не видели, почему первые стали стопорить, и поднажали чуток, я боялся, что автобус разнесут на куски, - продолжает рассказ ветеран. - В итоге все сели в автобус, а потом также дружно поехали в отделение. Никто и не думал сопротивляться. Признаться, среди членов ОПГ были и те, кого принуждали служить бандитам, участвовать в массовых драках. Все знали, что частенько их забивали до смерти, а умирать никому не хотелось. Провели с ребятами беседу, откатали пальчики, переписали по фамилиям и отпустили. А после частенько со смехом вспоминали этот бандитский рейс до РОВД.

Справка

Рафаиль Арсланов, майор милиции в отставке. Службу в МВД начал в 1979 году в должности инспектора уголовного розыска МВД ТАССР. В послужном списке должности: оперуполномоченный УЭ-148/2, инспектор УР Московского РОВД Казани, старший воспитатель КВТК и другие. На заслуженный отдых вышел в 1998 году с должности старшего оперуполномоченного Московского РОВД Казани.