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Сборная ватерполистов России завершает тренировки в казанском бассейне «Оргсинтез»

Это последний этап подготовки к олимпийскому квалификационному турниру, который пройдет с 14 по 21 февраля в Роттердаме.

Национальная сборная России завершает тренировки в казанском бассейне «Оргсинтез». Об этом сообщили в пресс-службе местного мужского ватерпольного клуба «Синтез».

Отмечается, что это последний этап подготовки к олимпийскому квалификационному турниру, который пройдет с 14 по 21 февраля в Роттердаме. Завершатся тренировки 9 февраля.

Есть вероятность, что для совместных тренировок и контрольных игр с казанцами в столицу РТ приедет и сборная Грузии. Окончательного решения еще не приняли.

На данный момент «Синтез» лидирует в чемпионате России, не потерпев ни одного поражения в 18 турах. В составе команды шесть полевых игроков — Сергей Лисунов, Никита Деревянкин, Иван Сучков, Даниил Пронин, Роман Шепелев и Игорь Бычков, а также два вратаря — Евгений Костров и Игорь Чирков. Наставником выступает Марат Закиров.

КВ
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