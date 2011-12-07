Профессор КФУ: В Татарстан вернётся аномальная жара

В июле в Татарстане снова установится аномально-жаркая погода. Температура воздуха днём прогреется до 30-32 градусов тепла, сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

«Вся европейская территория России „занята“ обширным антициклоном. Мы находимся в его южной части. Июль — самый жаркий месяц. Среднесуточная температура в эти дни составит 22 градуса выше нуля. Эта декада ожидается аномально теплой: температура будет на четыре градуса выше климатической нормы», — передаёт медиацентр КФУ слова Переведенцева.

Ночью столбики термометра достигнут отметки 18-20 градусов. При этом днем температура не поднимется до 35 градусов, как месяцем ранее. Это связано с тем, что в воздухе будут преобладать северные потоки.

«Для сравнения: в мае температура воздуха была на три градуса выше нормы, в июне — на пять градусов выше нормы. Поэтому нельзя ожидать, что июль будет холодным. Волны жары могут сменяться волнами холодного воздуха», — подчеркнул профессор КФУ.

Что касается осадков, то второй месяц лета должен оказаться богатым на дожди. По словам профессора, ожидается 60 мм осадков. К примеру, в начале июля выпало 31 мм осадков. Июнь оказался сухим: выпало всего 26 мм осадков.

«В начале следующей недели, возможно, будут осадки. Исключать внутримассовые осадки нельзя. Местами могут быть ливни, грозы. Стоит отметить: летние осадки имеют „пятнистый“ характер: если в одной местности — ливень, в другой его может не быть», — рассказал Переведенцев.

Также сейчас идет активное испарение из-за нагретой почвы, что создаёт опасность пожаров и засухи. Эти условия не очень благоприятны для растений, утверждает эксперт. Температура почвы в жаркие дни июня составляла 62 градуса выше нуля, 6 июля — 49 градусов. Сегодня эти значения будут еще выше в связи с высокой температурой воздуха, подчеркнул профессор.