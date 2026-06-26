В Болгаре выступят звезды этно-рока на фестивале «Хранители»

27 июня в Болгаре пройдет Поволжский этно-рок-фестиваль «Хранители», приуроченный к Году единства народов России. Мероприятие рассчитано на восемь часов непрерывного живого звука и соберет более 20 тысяч зрителей. Ведущим выступит казанский радиоведущий Артем Рычев.

В программе фестиваля — выступления татарстанского этно-проекта «ЖиваGo», тувинской группы Huun-Huur-Tu, казанской рок-команды GAUGA, метал-коллектива RHENIUM, оркестрового проекта INVERNO ORCHESTRA, ансамбля «Волга-Волга», а также хедлайнеров — групп «Мельница», «ЧИЖ и Ко» и проекта Нейромонах Феофан. Фестиваль объединит аутентичный фольклор, рок, метал и современные аранжировки.