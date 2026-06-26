Единая сеть дронов станет главной темой «Дрон Экспо» в Казани

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Город
26 июня 2026  09:37

Главной темой пленарной сессии выставки «Дрон Экспо», которая пройдет в Казани с 8 по 10 июля, станет создание единой сети беспилотного транспорта. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Центральным событием форума станет сессия «Многосредность и автономность — ключевые тренды глобальной трансформации транспортных систем». Участники обсудят, как перейти от отдельных дронов к целостной системе беспилотной мобильности, где воздушные, наземные и водные аппараты работают как единая транспортно-логистическая инфраструктура.

Особое внимание будет уделено правилам, мерам поддержки, технологическим конкурсам и пилотным режимам, которые ускоряют внедрение беспилотных решений в экономику и городскую среду. Мероприятие соберет экспертов отрасли, представителей власти и бизнеса.

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