В РТ запустили программу против курения и вейпов среди подростков

В Татарстане запущена комплексная социальная программа по снижению уровня подросткового курения и потребления вейпов. Инициатива реализуется совместно с Правительством РТ и Межрегиональной общественной организацией «Общественный Совет по проблеме подросткового курения». Участие в ней примут республиканские министерства, волонтеры и общественники.

Программа включает два направления: кампанию по борьбе с продажей никотинсодержащей продукции несовершеннолетним «Спасибо за отказ!» и просветительский проект для педагогов и родителей «Важно не начать!». В рамках кампании в точках продаж и на улицах разместят социальную рекламу, а также усилят общественный контроль. Сообщить о нарушениях можно по горячей линии или на сайте спасибозаотказ.рф.

Проект «Важно не начать!» предусматривает интерактивные занятия для школьников и образовательные мероприятия для взрослых, а также социальную рекламу, направленную на формирование здорового образа жизни. Программа уже реализуется в 33 регионах страны. Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров отметил, что цель — защитить подростков как через контроль продаж, так и через современные профилактические методики. Руководитель Общественного совета Анна Сорочинская подчеркнула, что комплексный подход с поддержкой руководства республики позволит добиться значительных результатов.