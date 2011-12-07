«Концерты с балкона»: во дворах звучат песни в честь ветеранов

Сегодня в одном из казанских дворов «молодогвардейцы», пришли к балкону квартиры Марии Федоровны Переведенцевой, и как трубадуры, исполнили песни военных лет. Звучали «Катюша», «Смуглянка, «Эх, путь дорожка фронтовая», «Три танкиста», «День Победы». Мария Федоровна была призвана в армию в 1943 году, воевала на Первом Белорусском фронте. Победу встретила под Варшавой.

Второй концерт был в честь труженика тыла Асии Фасхутдиновны Шайхутдиновой. В годы войны Асия Фасхутдиновна работала в колхозе, заведовала сельской библиотекой.

Самодеятельным артистам подпевали не только главные героини, но и их соседи, которые тоже выходили на свои балконы и подхватывали всеми любимые фронтовые песни. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

Помимо замечательного концерта, поднявшего настроение, ветераны получили от «молодогвардейцев» подарки.