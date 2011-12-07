Эмиль Губайдуллин: Изменения в Конституции поспособствуют увеличению престижа рабочих профессий

Гендиректор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин заявил, что поправки к Основному закону России закрепят уважение к труду граждан и станут стимулом для повышения престижа рабочих профессий, передает ИА «Татар-информ».

По мнению Губайдуллина, «поправки к Конституции повлекут за собой только позитивные изменения», согласно которым, власти страны намерены установить МРОТ не ниже прожиточного минимума.

Гендиректор считает, что изменения поспособствуют увеличению престижа рабочих профессий, и, соответственно, улучшению экономических показателей. Он уверил, что число абитуриентов, желающих поступить в СУЗы, еще будет расти.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что первый замминистра Минпросвещения РФ заявил, что нынешние абитуриенты выбирают сервисные специальности, а также профессии из IT-сферы.