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Татарстанцев приглашают поучаствовать в онлайн-конференции и задать вопросы главе Минтруда РТ Эльмире Зариповой

Эфир состоится сегодня в 16:00 в рамках программы #ТатарстанОнлайн.

Сегодня в День социального работника в социальных сетях состоится онлайн-конференция, в рамках которой на вопросы татарстанцев ответит глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова.

Эфир состоится в рамках программы #ТатарстанОнлайн. На нем Зарипова расскажет, как в период пандемии коронавируса проходит работа соцработников, какие есть в республике проекты для помощи пожилых татарстанцев и как складывается ситуация на рынке труда.

Посмотреть онлайн-трансляцию или задать интересующие вопросы можно будет сегодня в 16:00 в официальных сообществах, перейдя по следующим ссылкам: https://vk.com/video-85877975_456241384, https://ok.ru/nashtatarstan/topic/152415327008182, https://youtu.be/j6THl4qQi9A

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