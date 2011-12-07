Татарстанцев приглашают поучаствовать в онлайн-конференции и задать вопросы главе Минтруда РТ Эльмире Зариповой

Сегодня в День социального работника в социальных сетях состоится онлайн-конференция, в рамках которой на вопросы татарстанцев ответит глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова.

Эфир состоится в рамках программы #ТатарстанОнлайн. На нем Зарипова расскажет, как в период пандемии коронавируса проходит работа соцработников, какие есть в республике проекты для помощи пожилых татарстанцев и как складывается ситуация на рынке труда.

Посмотреть онлайн-трансляцию или задать интересующие вопросы можно будет сегодня в 16:00 в официальных сообществах, перейдя по следующим ссылкам: https://vk.com/video-85877975_456241384, https://ok.ru/nashtatarstan/topic/152415327008182, https://youtu.be/j6THl4qQi9A.