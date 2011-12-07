В Татарстане не будет дефицита баранов на Курбан-байрам из-за ящура

В Татарстане не ожидается дефицита баранины на Курбан-байрам из-за ящура, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на Россельхознадзор по РТ.

Ране в СМИ появилась информация о запрете на ввоз баранов из Южного и Северо-Кавказского округов в связи с регионализацией по ящуру.

В Россельхознадзоре по РТ отметили, что по данным на 1 июля 2020 года, в хозяйствах республики числятся более 70 тыс. голов баранов.

Напомним, в прошлом году на празднование Курбан-байрама в Татарстан привезли более 5 тыс. голов баранов из Астраханской, Волгоградской, Самарской и Саратовских областей, а также из Башкортостана и Чувашии.

Всего на 21 площадке для заклания животных в жертву принесли около 22 тыс. баранов.