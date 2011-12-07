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Минниханов поддержал создание буферной зоны Казанского Кремля

Эта зона предполагает обязательство сообщать в ЮНЕСКО о каких-то новых строительствах.
Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году провозгласил Казанский Кремль своим охраняемым объектом. Он попал в список объектов наследия по трем критериям: как исключительное свидетельство культурного многообразия, как единственная сохранившаяся ханская крепость и как выдающийся пример синтеза татарского и русского влияния в архитектуре.
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