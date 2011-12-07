Минниханов поддержал создание буферной зоны Казанского Кремля

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году провозгласил Казанский Кремль своим охраняемым объектом. Он попал в список объектов наследия по трем критериям: как исключительное свидетельство культурного многообразия, как единственная сохранившаяся ханская крепость и как выдающийся пример синтеза татарского и русского влияния в архитектуре.