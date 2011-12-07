Сельский туризм: экзотика и возвращение к своим истокам

Чем может удивить сельский туризм в Татарстане видавшего виды туриста? Об этом мы побеседовали с краеведом-исследователем, кандидатом исторических наук, членом Общества татарских краеведов, членом Союза писателей РТ Нуруллой Гарифом. Познакомились мы на V всероссийской научно-практической, историко-краеведческой конференции «Человек и природа в бассейне реки Ик в историческом развитии», которая состоялась в Азнакаевском районе. Девиз конференции: «Сила республики — в селах!».

— Нурулла Гиматдинович, насколько перспективно направление сельского туризма в Татарстане?

— В каждом районе нашей республики есть уникальные исторические и природные памятники. Надо только продумывать, как современно подать их гостям, разрабатывать интересные туристические маршруты.

У Рыбной Слободы богатая, интересная история, но она еще мало изучена. Например, на территории нашего района расположены остатки Чаллынского городища XII–XVI веков, которое признано памятником археологии федерального значения.

— Интересно, как складываются отношения ученых и краеведов?

— Ученых не так много, и они при всем желании не могут охватить своими исследованиями все исторические памятники. А краеведов значительно больше, и у нас собрана уникальная информация по истории тысяч деревень, сведения о нескольких поколениях односельчан. Государство, ученые должны обратить внимание на наши труды.

К тому же у краеведов есть большое преимущество — в своей работе мы ничем не связаны. Для нас существуют только три безусловных запрета: нельзя обижать ни одну национальность, нельзя обижать ни одного человека и нельзя идти против государства. Больше никаких ограничений нет.

— Сельский туризм может помочь возрождению деревень?

— Конечно. В советские годы был массовый переезд деревенских жителей в города, и это оторвало людей от корней. К счастью, в последнее время у многих появился интерес к истории своей семьи, желание узнать, кем были их предки, чем они занимались, как жили. И люди возвращаются на свою малую родину, к своим истокам. К тому же сейчас во многих деревнях есть все для комфортной жизни: вода, газ, электричество, интернет.

Справка «КВ»

Нурулла Гариф родился 1 сентября 1960 года в селе Яна Сала Рыбно-Слободского района Татарстана. Окончил Казанский радиотехнический техникум, затем КГУ по специальности «инженер, радиотехник и радиоастрономия». Преподавал в школе физику и математику. Но главное увлечение его жизни - история, а именно Казанское ханство, Чаллынское городище (1183 - 1556 г.) Участвовал во многих раскопках и собрал множество исторических материалов. В родном селе Яна Сала, в старинном двухэтажном доме, в котором жили его бабушки и дедушки, открыл музей. Учитель истории Биектауской общеобразовательной школы Рыбно-Слободского района РТ.