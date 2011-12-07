Роспотребнадзор РТ: Волнения татарстанцев из-за вышек 5G беспочвенны

Главный санитарный врач РТ Марина Патяшина сообщила о волнении татарстанцев из-за появления вышек 5G и об их влиянии на здоровье.

Глава Управления Роспотребнадзора по РТ уверила, что все переживания и опасения излучения являются беспочвенными, поскольку перед установкой все станции сотовой связи проходят тщательную проверку. К тому же, 5G вышки установлены не везде, а экспериментально и не для пользования населением.

Норматива по предельному уровню излучения от этих вышек пока нет, однако есть правила по установке других базовых станций сотовой связи. По словам Патяшиной, существует два этапа на выдачу документа о разрешении. Сперва ведомству предоставляются проектные материалы, а затем компания предоставляет протокол лабораторных исследований с базовой станции. Если предельный уровень излучения соответствует нормам, Роспотребнадзор дает разрешение на ввод вышки в пользование.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Марина Патяшина напомнила татарстанцам о рекомендациях использования мобильных телефонов.