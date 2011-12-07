В гипермаркете в Авиастроительном районе сработала пожарная сигнализация

В Авиастроительном районе Казани в субботу были эвакуированы покупатели из гипермаркета, расположенного на ул. Копылова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Причина эвакуации: ложное срабатывание сигнализации. В результате инцидента из здания вывели около 100 человек. Спустя небольшое время магазин продолжил работу в обычном режиме.