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В гипермаркете в Авиастроительном районе сработала пожарная сигнализация

Из здания были эвакуированы около 100 человек.
В Авиастроительном районе Казани в субботу были эвакуированы покупатели из гипермаркета, расположенного на ул. Копылова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Причина эвакуации: ложное срабатывание сигнализации. В результате инцидента из здания вывели около 100 человек. Спустя небольшое время магазин продолжил работу в обычном режиме.
КВ
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