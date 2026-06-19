В Татарстане старинную земскую школу продают за 1 рубль

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Республика
19 июня 2026  22:56

В Апастовском районе Татарстана на аукцион выставили здание бывшей земской школы 1897 года постройки. Объект культурного наследия регионального значения в селе Кабы-Копры предлагают инвесторам по программе «1 рубль за объект».

Деревянное одноэтажное строение площадью 441,7 кв. м в стиле эклектики в конце XIX — начале XX века являлось главным просветительским центром деревни. Школа была известна передовыми методами обучения, собственной библиотекой, садом и огородом, превосходя по уровню церковно-приходские учебные заведения. Здание сохраняло образовательную функцию до 2014 года.

По условиям программы покупатель получает право собственности сразу, но с обременением: в установленный срок новый владелец обязан провести реставрацию в соответствии с охранными требованиями. Только после полного выполнения всех работ обременение снимается.

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В Татарстане старинную земскую школу продают за 1 рубль
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