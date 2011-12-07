Избирательные бюллетени по всероссийскому голосованию поступили в распоряжение ЦИК РТ

10 июня ПИК «Идел-Пресс» передал ЦИК РТ бюллетени для голосования по поправкам в Главном документе страны.

«Бланки будут находится под круглосуточной охранной ГУП „Главный центр специальной связи“. Документы распределят по территориальным избиркомам республики, а затем передадут участковым избирательным комиссиям», — сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

К слову, всего произведено 2 938 433 бюллетеней. Из них с применением электронного устройства для подсчета голосов избирателей— 98100.