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Избирательные бюллетени по всероссийскому голосованию поступили в распоряжение ЦИК РТ

Всего напечатано свыше 2,9 млн документов.

10 июня ПИК «Идел-Пресс» передал ЦИК РТ бюллетени для голосования по поправкам в Главном документе страны.

«Бланки будут находится под круглосуточной охранной ГУП „Главный центр специальной связи“. Документы распределят по территориальным избиркомам республики, а затем передадут участковым избирательным комиссиям», — сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

К слову, всего произведено 2 938 433 бюллетеней. Из них с применением электронного устройства для подсчета голосов избирателей— 98100.

КВ
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