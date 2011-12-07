Казанскую больницу №18 назвали в честь Камиля Зыятдинова

Казанская больница №18 переименована в честь бывшего главы Минздрава РТ Камиля Зыятдинова. Почтить его память пришли врачи из ведущих клиник города, друзья и члены семьи, а мемориальную доску открыл министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Сегодня нашему Камилю Шагаровичу исполнилось бы 70 лет. Человеку-легенде, титану организации здравоохранения, заслуженному врачу Российской Федерация и Республики Татарстан, общественно-политическому деятелю и, конечно, же учителю, который воспитал ни одно поколение специалистов», - отметил глава Минздрава.

Он напомнил, что городская больница №18 была построена им с нуля, поэтому её решили переименовать в честь Камиля Шагаровича.

По словам заместителя Председателя Госсовета РТ Марата Ахметова, годы, когда Камиль Шагарович возглавлял ведомство, были трудным периодом для экономики страны. В 90-е сложно было обеспечить медикам заработную плату и оснастить необходимыми медикаментами, добавил он.

На памятной церемонии также присутствовала его дочь Дина Хусаинова, которая сейчас является руководителем Республиканской клинической офтальмологической больницы. Она поблагодарила всех, кто пришёл на мероприятие и открыл мемориальную доску в честь отца.

Напомним, что в 2007 году Камиль Зыятдинов стал ректором Казанской государственной медицинской академии.