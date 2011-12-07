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Четыре директора казанских школ стали жертвами мошенников

Злоумышленники представлялись сотрудниками ГИБДД.
Учителя четырех казанских школ обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Руководителям учебных заведений поступили звонки от незнакомца, представившегося одним из руководителей ГИБДД. Гражданин рекомендовал получить у него полиграфическую продукцию по профилактике ДТП, адресованную учащимся. По поручению руководителей в ГИБДД отправились педагоги, которым по пути звонил мужчина, представившийся сотрудником ГИБДД. Он просил перевести денежные средства по номеру телефона в размере от 4 до 7 тыс. рублей. В ГИБДД же выяснилось, что никто из руководителей подразделения в учебные заведения звонков не совершал. Сумма ущерба составила 47,5 тыс. рублей.
КВ
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