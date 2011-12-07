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В Казани этой зимой будут работать 77 хоккейных коробок

В зимний сезон 2018-2019 в Казани будут действовать 77 пластиковых хоккейных коробок. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии.
Лед подготовили на 64 хоккейных коробках. Еще на 13 работа по заливке льда завершится на этой неделе. Также в 2018 году пластиковые хоккейные коробки с искусственным покрытием, раздевалками и трибунами установили на территории гимназии № 5 и на территории школы № 35. На эти работы затрачено свыше 20 млн рублей, выделенных из республиканского бюджета в рамках программы по строительству универсальных спортивных площадок.
КВ
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