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Прокуратура РТ выявила нарушения в нескольких школьных столовых Арского района

Меню не было согласовано с Роспотребнадзором, а суточные пробы продуктов хранились не по правилам.

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил о нарушениях в нескольких школьных столовых Арского района.

Прокуратурой установлено, что двухнедельное меню для учащихся 5-10 классов не было согласовано с Роспотребнадзором, где-то сотрудники не прошли медицинское обследование и гигиеническое обучение, а суточные пробы продуктов хранились не по правилам. Также выявили нарушение в сроках годности и правилах хранения продуктов.

В результате надзорное ведомство внесла в адрес главы районного управления образования и директоров школ представления, после чего нарушения были устранены, а виновные –  наказаны. 

КВ
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