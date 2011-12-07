Челнинцы возмутились повышением тарифов ЖКХ

Жители Набережных Челнов недовольны повышением тарифов ЖКХ, сообщает Сhelny-biz.

Челнинцы создают группы в соцсетях Telegram, WhatsApp и «ВКонтакте», в которые вступили уже более 1000 человек.

«Мы собрались здесь, потому что недовольны нашими управляющими компаниями по разным вопросам и в первую очередь на сегодня тарифами ЖКХ. Наша задача разобраться с новыми цифрами в квитанциях, законностью их формирования… За нас никто этого не сделает», — пишут создатели чатов.