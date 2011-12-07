В Н. Челнах пройдут гонки на мотоциклах с колясками

В День защитника Отечества в челнинском парке Гренада пройдут гонки на мотоциклах с колясками, пишут «Челнинские известия». В мототриатлоне могут принять участие все желающие, старше 18 лет. Для этого достаточно иметь собственный мотоцикл с коляской и команду из 2-х человек. Помимо самих заездов участникам предложат сдать нормативы ГТО.