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В Н. Челнах пройдут гонки на мотоциклах с колясками

Заезды состоятся 23 февраля.
В День защитника Отечества в челнинском парке Гренада пройдут гонки на мотоциклах с колясками, пишут «Челнинские известия». В мототриатлоне могут принять участие все желающие, старше 18 лет. Для этого достаточно иметь собственный мотоцикл с коляской и команду из 2-х человек. Помимо самих заездов участникам предложат сдать нормативы ГТО.
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