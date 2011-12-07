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Из Казани открываются прямые чартерные рейсы в Дубай

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям.

В Международном аэропорту «Казань» сообщили о возможности выполнения рейсов из столицы Татарстана в Дубай.

По информации пресс-службы, рейсы будут выполняться один раз в неделю. Долететь до него в ближайшее время можно будет уже в это воскресенье – в День всех влюбленных. Отправляются самолеты из Казани в 14:30, прибытие в международный аэропорт Дубая запланировано на 20:45.

Прямые чартерные рейсы будут выполняться до конца марта 2021 года. Отмечается, что для каждого аэропорта указано местное время, в графике движения возможны изменения. 

КВ
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