Из Казани открываются прямые чартерные рейсы в Дубай

В Международном аэропорту «Казань» сообщили о возможности выполнения рейсов из столицы Татарстана в Дубай.

По информации пресс-службы, рейсы будут выполняться один раз в неделю. Долететь до него в ближайшее время можно будет уже в это воскресенье – в День всех влюбленных. Отправляются самолеты из Казани в 14:30, прибытие в международный аэропорт Дубая запланировано на 20:45.

Прямые чартерные рейсы будут выполняться до конца марта 2021 года. Отмечается, что для каждого аэропорта указано местное время, в графике движения возможны изменения.