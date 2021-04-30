Как защититься от собаки: можно ли остановить её нападение и подавить агрессию?

После этого случая Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов организовать работу по отлову бездомных животных и размещению их в приюты. Однако неделю назад три бродячие собаки снова напали на семилетнего ребенка возле озера Лебяжье. Произошло это когда семья, приехавшая на отдых в Татарстан, возвращалась в арендованный домик у озера. Ребенок был срочно доставлен в ДРКБ и прооперирован. Буквально вчера стало известно о нападении под Челнами домашней хаски на мимо проходящую 5-летнюю девочку. Ребенок получил травмы лица.

Можно ли и как защитить себя в случае нападения собаки, «КВ» рассказали специалисты-кинологи казанского отряда мобильного особого назначения Управления Росгвардии по РТ:

— Поведение собак зависит не только от воспитания, но и от особенностей, заложенных на генетическом уровне. Перед тем, как завести домашнего питомца, люди должны понимать всю ответственность, которую они решили взять на себя. Взвесить все за и против, чтобы потом их пес не пополнил ряды бездомных животных. Одно дело завести чихуахуа, которая тоже, однако, может укусить за палец. И другое дело — когда дома появится алабай или бойцовская собака, представляющие при неправильном воспитании реальную угрозу обществу. Заводя собаку, надо понимать, что самовыгул (животное гуляет самостоятельно, без хозяина) недопустим, поскольку это небезопасно и для окружающих, и для самого питомца.

Собаки, как и люди, имеют свои типы нервной системы: флегматик, холерик, сангвиник, меланхолик. Взять, к примеру, спаниеля или лабрадора. С виду это добрые собаки, но и они способны на нападение. Многое зависит от условий содержания и воспитания. Собака, как и человек, в любой момент может «поломаться».

Что делать, если на вашем пути оказались бездомные собаки?

Правило №1 Ни в коем случае не надо убегать. Собака расценивает бегство как поражение. У нее может проснуться азарт и охотничий инстинкт, желание догнать жертву. Также нельзя смотреть животному в глаза. Собака, может быть, и не имела желания нападать, но взгляд человека спровоцировал агрессию.

Правило №2 Проходя мимо собак, не нужно делать резких движений, надо спокойно идти вперед, но краем глаза держать их в поле зрения, контролируя ситуацию. Если впереди на дороге оказался спящий пес, стоит заранее издать негромкие, но четкие звуки или покашлять. Это для того, чтоб случайно не испугать животное, когда вы окажетесь совсем рядом. Внезапно проснувшись, собака может не разобраться в ситуации и рефлекторно напасть, защищая себя.

Правило №3 Велосипед, самокат и даже детская коляска тоже могут вызвать у собаки приступ агрессии. Возможно, их пугает движущаяся конструкция или шум, который она издает. Если человек едет на самокате, а на пути возникла беспризорная собака, то лучше спешиться и взять самокат в руки. Если животное стало демонстрировать готовность к нападению, необходимо сделать вид, что вы ее не боитесь и готовы дать отпор. Например, если вы на самокате, можно выставить его впереди себя. Это может быть сумка, часть одежды, любое препятствие, которое первым встретится с челюстью собаки. Если она все-таки начала атаку и укусила выставленный вами предмет, ни в коем случае не надо его бросать, иначе собака снова перейдет в атаку. Наоборот, надо дергать вещь из ее пасти до тех пор, пока собака не захватит его прочнее. Тогда появятся время и возможность позвать на помощь.

Правило №4 Также надо продемонстрировать собаке свою готовность дать отпор, к примеру, поднять камень или палку. Но здесь надо рассчитывать расстояние. Если животное еще далеко, но бежит на вас, есть смысл наклониться за подножными предметами, но, если она всего в нескольких метрах, такой маневр может оказаться опасным. Наклонившись, вы откроете ей для нападения наиболее уязвимые части тела и дадите повод для атаки.

Правило №5 Если так получилось, что в руках не оказалось сумки или иного предмета, подставлять под зубы надо менее уязвимые части тела. Если позволит время, можно намотать одежду на руку от локтя до запястья. Пальцы спрятать в кулак и развернуть к себе. При нападении собаки надо выставить руку вперед и дать ей укусить предлагаемую часть тела, а дальше попытаться нанести удары по уязвимым частям тела животного. Наиболее чувствительными у собак считаются гениталии, живот, нос и место между ушами. Удар по ним может погасить атаку, отбить у животного желание продолжать борьбу. Бить по спине и корпусу вообще нет смысла. Самое слабое место у собак любого размера и любой породы — это живот.

Правило №6 Перцовка против агрессивной собаки тоже эффективна, но ею надо уметь пользоваться. Можно с собой носить свисток. Если он не отпугнет животных — а они все-таки бояться шума, то поможет привлечь внимание прохожих или жильцов ближайших домов. Люди, которые подоспели на помощь, могут громко, четко и без страха начать подавать команды: «Фу!», «Нельзя!» и другие. Возможно, собака когда-то имела навыки послушания, и они вдруг всплывут, подавив ее агрессию.

Правило №7 А вот кормить бродячих собак не рекомендуется. Кусочком колбасы вы не сможете надолго увлечь животное, и закончится это тем, что собака, увидев в вас источник питания, пойдет следом.