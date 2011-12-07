В Татарстане участились случаи заболевания ботулизмом

В Татарстане возросло количество случаев заболевания ботулизмом. Об этом на пресс-конференции рассказала главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

«У нас участились случаи ботулизма среди жителей республики Татарстан. На сегодня, с мая месяца у нас поступило семь экстренных извещений по случаям ботулизма. Все они нашли своё подтверждение диагноза, и между собой эти случаи не связаны. Но они связаны с потреблением сушёной или вяленой рыбы», — сообщила Патяшина.

Она рекомендовала жителям не приобретать рыбу в несанкционированных местах, у неизвестных лиц и в неофициальных местах торговли.

«Это опасно, поскольку ботулизм является пищевой токсикоинфекцией, и это далеко не безобидное заболевание, оно не так редко заканчивается смертельным исходом. Симптомы ботулизма возникают достаточно быстро, чаще всего после употребления рыбы. Инкубационный период составляет от 6 до 30 часов. Заболевание начинается остро, и в первые 2-3 часа возникает недомогание, разбитость, мышечная слабость, головная боль и легкое головокружение», — сообщила Патяшина.

Спикер также назвала симптомы болезни: по ее словам, вскоре после заражения появляется сильная сухость во рту, ощущение жажды, могут быть умеренные боли в животе, которые продолжаются 2-3 дня. Ботулизм может проявиться и после употребления консервов домашнего приготовления.