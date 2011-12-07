Африканская чума у границ Татарстана

Распространение смертельной инфекции происходит совсем рядом с границей республики - в Самарской области. За июль и август там выявлено 40 случаев заболевания. В настоящее время в соседней области зарегистрировано уже 52 случая африканской чумы свиней. О тревожной ситуации рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Евгений Иванов.

На данный момент распространение африканской чумы свиней возможно как со стороны Самарской области, так и со стороны Нижегородской. Роль сдерживающего барьера может выпасть Чувашской Республике и Ульяновской области, которые находятся между Нижегородской областью и Татарстаном.

Евгений Иванов отметил, что ветеринарные службы этих регионов ведут работу по ликвидации очагов, но при этом акцентировал, единственный действенный метод - это депопуляция свиней. То есть полное уничтожение, сжигание как самих животных, так и продукции, произведенной из их мяса.

На территории Нижегородской области зарегистрировано 6 очагов африканской чумы свиней - 3 случая среди диких кабанов и 3 в личных подсобных хозяйствах. Татарстанским фермерам и сельчанам, которые выращивают свиней, надо понимать всю серьезность ситуации и придерживаться строгих карантинных мер: не выгуливать скот за пределы домашнего хозяйства, приобретать корма только при наличии у продавца ветеринарно-сопроводительных документов и из благополучной местности. Корма следует обваривать, чтобы исключить попадание вируса.