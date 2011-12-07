Названо имя «Волонтера года-2018» в Татарстане

Айдар Габдрахманов получил звание «Волонтер года-2018» в Татарстане. Молодой человек получил награду из рук заместителя Премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой. Торжественная церемония награждения лучших добровольцев республики прошла в понедельник вечером в ЦКС «Московский». В ходе мероприятия были определены лауреаты в 16 номинациях, в том числе «Серебряный волонтер», «Рекорд года» и других.