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Названо имя «Волонтера года-2018» в Татарстане

Церемония награждения прошла в понедельник вечером в ЦКС «Московский».
Айдар Габдрахманов получил звание «Волонтер года-2018» в Татарстане. Молодой человек получил награду из рук заместителя Премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой. Торжественная церемония награждения лучших добровольцев республики прошла в понедельник вечером в ЦКС «Московский». В ходе мероприятия были определены лауреаты в 16 номинациях, в том числе «Серебряный волонтер», «Рекорд года» и других.
КВ
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