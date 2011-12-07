Дети-аутисты: кого они впускают в свой мир?

Мероприятие, состоявшееся в Культурно-досуговом комплексе им. В. И. Ленина, открыл показ нового игрового фильма «Мьюзик». Эта трогательная веселая музыкальная история о девочке-аутисте — режиссерский дебют популярной певицы из Австралии Sia.

Как рассказала киновед, кинокритик Адиля Хайбуллина, тема особенных людей сейчас одна из ведущих и востребованных в мировом кинематографе. Например, в 2019 году французско-бельгийский художественный фильм «Особенные» был показан на Каннском фестивале. А картина «Мьюзик» в этом году представлена на премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая комедия или мюзикл».

В Азии, Европе, Америке научились снимать такое кино грамотно, деликатно с точки зрения подачи этой непростой темы, не давя на чувство жалости, которое неизбежно. Для них это не инвалид, не больной, а человек, которого хочется понять. Российским кинематографистам эту тему только предстоит открыть.

— Мы провели уже несколько встреч в рамках «Школы для всех». Радует, что к обсуждению проблем особенных детей стали активнее подключаться папы, — поделилась впечатлениями одна из инициаторов проекта, директор средней общеобразовательной школы № 1 Вахитовского района Казани Ксения Котникова.

— Ксения Валерьевна, в чем особенность и сложность работы с детьми-аутистами?

— Каждый ребенок особенный, и к каждому необходимо найти индивидуальный подход. Дети с расстройством аутического спектра закрыты сами в себе и очень сложно впускают другого человека в свой мир. Но если они раскрываются, то удивляют своими талантами. Известно, что среди аутистов много одаренных ученых, художников, музыкантов, программистов…

Им сложнее дается привычное для нас общение, социализация, но при этом они целенаправленные, настойчивые, умеют концентрироваться на выполнении конкретной задачи. Для них это способ взаимодействия с миром. Если они занимаются тем, что им по-настоящему интересно, то становятся суперспециалистами и достигают в своем деле больших высот.

У каждого ребенка-аутиста есть свой талант, а задача родителей и педагогов — выявить эти способности. Поэтому в нашей школе развивается проект, направленный на профориентацию таких детей.

— Детей-аутистов становится больше?

— Да, это мировая тенденция. Поэтому так важно уметь находить контакт с такими детьми, правильно выстраивать с ними отношения. Возможно, это люди будущего. Меняется мир — меняется человек, а может быть, меняется человек и вместе с ним меняется мир. Новое поколение детей очень отличается от поколения их родителей, бабушек-дедушек. Это понимают все.

— С какими проблемами чаще всего сталкиваются родители особенных детей?

— Самая распространенная проблема — неприятие своего ребенка. Родители стесняются своего ребенка, который не похож на других, боятся говорить о том, что их волнует. Но об этом говорить необходимо. И такие встречи, общение, такие фильмы, как «Мьюзик», помогают им понять, что они не одиноки, с подобными проблемами сталкиваются многие и из любой сложной ситуации есть выход.

— Проект «Школа для всех» развивает направление арт-терапии и профориентации, — отметила арт-директор проекта Альбина Нафигова. — Это не только развитие творческих способностей особенных детей, но и подготовка арт-площадок для встреч с такими людьми. Это важно и для более комфортного вхождения в социум детей, и для самого общества. На сегодняшний момент существует несколько проектов, которые курируют вопросы трудоустройства и тренировочные квартиры. Подростковый, подготовительный период может быть использован для того, чтобы и работодатель встретился с человеком с особенностями, у которого есть необходимые навыки. Кроме того, это очень важный возрастной период, который мы хотим охватить: переход из начального школьного звена в среднее. В рамках проекта запланированы выставки, кинопоказы, внеурочная деятельность, знакомство с профессиями, профориентационные экскурсии и мастер-классы.

Напомним, «Школа для всех» — совместный социальный проект средней общеобразовательной школы № 1 г. Казани, Центра социальной поддержки и дирекции «Время кино». Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, средства которых направляются на развитие гражданского общества.