Генменеджер «Нижнего Новгорода» назвал бюджетные деньги самым надежным источником финансирования

Генменеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов назвал бюджетные деньги самым надежным источником финансирования на сегодняшний день. Он отметил, что сейчас клуб живет на эти средства.

«У „Нижнего Новгорода“ есть три источника финансирования: спонсорские деньги, бюджетные деньги и собственные средства, которые зарабатывает клуб. Начну с последнего — собственных доходов сейчас нет, поскольку билеты не продаются, реклама не идет, трансферы приостановлены. По спонсорам — одна компания выполнила 25% обязательств и пока не готова выплачивать остальное из-за существующей ситуации в стране и мире. Вторая компания заморозила 100% платежей и вернется к переговорам только после окончания пандемии. Надеюсь, что эти деньги нам все-таки поступят», — приводит слова функционера официальный сайт нижегородского баскетбольного клуба.

Он добавил, что клуб провел оптимизацию зарплатной ведомости: в текущем сезоне зарплаты урезаны на 15% и эта тенденция может продолжиться в дальнейшем.

Сергей Панов считает: при уходе от бюджетного финансирования останется 4-5 клубов.

«При таком подходе останется четыре-пять клубов: ЦСКА, „Зенит“, „Химки“, „Локомотив“, возможно, УНИКС. Все остальные в той или иной степени зависят от бюджета, поэтому это решение станет для них тяжелым ударом», — заявил Панов.