Спецборт МЧС доставит в ближайшие часы в московские клиники 8 пострадавших в казанской школе

Борт МЧС в ближайшие часы доставит восемь пострадавших в школе №175 — пятерых детей и троих взрослых, в московские клиники. Об этом сообщил Президент РТ Рустам Минниханов.

«В ближайшие часы они будут перемещены в лучшие клиники нашей страны», — отметил глава республики.

КВ сообщали, что в числе медцентров — НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, которым руководит известный медик Леонид Рошаль.

Минниханов поблагодарил Владимира Путин за оперативное реагирование — подключение к помощи пострадавшим федеральной системы здравоохранения. Также он рассказал, что дважды посетил ДРКБ и встречался детьми 175-й школы, общался с ними.

«Помощь им вся оказывается», — резюмировал Президент.

Вчера, 11 мая в 175-й гимназии на улице Файзи Казани произошла стрельба. Жертвами 19-летнего стрелка стали семь детей и двое взрослых. 18 учеников получили различные травмы и огнестрельные ранения.