Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о продлении налоговых каникул до конца 2020 года для предприятий, работающих в пострадавших от пандемии COVID-19 отраслях. Как передает ТАСС, соответствующее постановление уже подписано.

Премьер-министр отметил, что такая мера поддержки затронет компании, которые работают в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса и общепита, в развлекательной и спортивной сферах, в организации конференций и выставок.