Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Мишустин заявил о продлении налоговых каникул до конца 2020 года

Правительство РФ продолжит предоставлять антикризисную поддержку предприятиям, работающих в пострадавших от пандемии отраслях.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о продлении налоговых каникул до конца 2020 года для предприятий, работающих в пострадавших от пандемии COVID-19 отраслях. Как передает ТАСС, соответствующее постановление уже подписано.

Премьер-министр отметил, что такая мера поддержки затронет компании, которые работают в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса и общепита, в развлекательной и спортивной сферах, в организации конференций и выставок.

КВ
Лента новостей