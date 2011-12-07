С 3 по 8 ноября в России прошла акция «Большой этнографический диктант»

Участниками могли стать не только жители РФ, но и зарубежных стран. Впервые вопросы были переведены на испанский и английский языки. Благодаря диктанту участники могли оценить свои знания о народах, проживающих на территории России, и узнать уровень своей этнокультурной грамотности. По словам руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, задача заключалась в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Ведь знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей. В онлайн-диктанте поучаствовал и ваш корреспондент.

Сначала нужно было зайти на сайт диктанта и внести свои данные. После этого на экране появились 30 вопросов, 20 из которых - общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников, а 10 - региональная, уникальная для каждого субъекта РФ. На все про все давалось 45 минут. Затем доступ к заданиям закрывался. Всего за ответы засчитывалось 100 баллов. Сказать, что у меня после тестирования начал дергаться глаз, - значит не сказать ничего. Давно мне не было так стыдно за свои знания! Несмотря на мои два высших образования и отличную учебу, я не смогла ответить и на половину вопросов.

Тем не менее диктант доставил мне большое удовольствие. Я твердо решила подробнее познакомиться с культурой и историей народов, населяющих нашу страну. Вопросы были очень разными: о деталях национального костюма того или иного народа, культуре питания, особенностях народного творчества или этикета, присущего определенной нации.

Думаю, никого из участников не оставили равнодушным вопросы о Великой Отечественной войне. Например, во втором вопросе было указано, что к концу войны советские войска составляли 8 фронтов: Ленинградский, три Белорусских и четыре Украинских. Требовалось ответить на вопрос: «Почему фронты Великой Отечественной войны имели такие названия?». Или же указать, что общего между дважды Героем Советского Союза Иваном Баграмяном, Героем Советского Союза Амазаспом Бабаджаняном, Героем Советского Союза Иваном Исаковым и Сергеем Худяковым. Ответить я затруднилась.

Некоторые, легкие на первый взгляд, вопросы тоже заводили в тупик: «В русском крестьянском доме выделяют четыре традиционных типа внутренней планировки. Главное отличие между ними - положение русской печи и ее устья относительно входной двери. Вопрос: »А с какой стороны от печи находится красный угол - самое почетное место, куда вешали иконы, ставили стол и сажали дорогих гостей: справа от печи, слева от печи, за печью или по диагонали от печи?«.

Вот где пригодились воспоминания о детстве и днях, проведенных у бабушки в деревне! Комната с выбеленной печью. Лики святых, от которых будто исходило божественное сияние. А вот и я, маленькая, прыгаю возле деревянного стола с резными ножками и пытаюсь достать горячий пирожок с картошкой, только что вынутый из печки.

Так что не все вопросы вводили меня в ступор. Например, ответ на вопрос о представительницах народа Поволжья, о которых говорилось, что их «сначала услышишь, а потом уже увидишь», я знала. «Этот финно-угорский народ создал уникальные традиции многоголосного народного пения, которое вскоре может быть объявлено объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО». Моя тетя является представительницей того народа, о котором шла речь. И я хорошо знакома с особенностями его культуры.

Кстати, за годы проведения этнографического диктанта в нем участвовало около 1200000 человек из 46 стран мира. Причем с каждым годом их количество увеличивается.

Все вопросы диктанта я скопировала себе в ноутбук. Подготовлюсь и на следующий год вновь попытаю удачу. Кто знает, может, смогу набрать все 100 баллов.