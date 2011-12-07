В Татарстане скончался Герой Советского Союза Борис Кузнецов

Президент РТ выразил соболезнования родным Героя Советского Союза Бориса Кузнецова в связи с его кончиной.

Борис Кириллович родился в Казани в 1925 году. В мае 1943 года ушел на фронт, где командовал отделением связи 791-го артиллерийского полка.

22 февраля 1944 года сержанту Бориса Кузнецову было присвоено звание Героя Советского Союза, также он был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Борис Кузнецов до конца жизни вел общественную деятельность. В последние два года при его участии проходила акция «Рыбе — быть! Балык — булсын!» в Лаишевском районе РТ.

Во время пандемии коронавирусной инфекции Борис Кириллович записал видеообращение к пожилым татарстанцам с просьбой оставаться дома в это непростое время. Он также участвовал в голосовании по поправкам к Конституции и в осенних выборах.

В прошлом году в Лаишево после капремонта открылась школа имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова.