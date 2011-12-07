Долгожители управляют авто в 80 лет, любят внуков, огород и жизнь

КОМПЛИМЕНТ В 90 ЛЕТ. Например, свекор Самат Газизов дожил до 99 лет, хотя воевал, был инвалидом первой группы, долгое время работал на заводе. Характер у него был боевой и решительный. На своем стареньком «Запорожце» до 80 лет возил нас в сад. Но порой ехал так, будто один на дороге. Водители сигналили нашему ветерану и крутили у виска пальцем. Но он только снисходительно усмехался: «Молокососы, что вы понимаете в жизни?! А я воевал и дошел до Берлина!».

Свекор очень любил сад. И никогда не сидел там без дела: то лопату починит, то суп или борщ сварит на костре, да такой вкусный! Прошло много лет, а запах его борща помню до сих пор. У нас было 10 соток земли, и все засажено овощными культурами и фруктовыми деревьями. «Земля не должна зарастать бурьяном», — назидательно говорил долгожитель.

Был свекор жизнерадостным и веселым стариком. Умел ценить красоту женщин до преклонных лет. «Моя жена Амина краше всех. Особенно хороши ее длинные густые волосы», — делал он супруге комплимент в 90 лет. Кстати, они прожили вместе более 70 лет.

Моя свекровь Амина Газизова занималась исключительно домашним хозяйством. Сад и огород не любила. «Я родилась в городе, а не в деревне», — говорила она. Любила печь треугольники — они у нее получались очень вкусными. А в молодости работала на фабрике, где в ее честь была установлена потом памятная доска. Внуков и детей Амина любила особой и трепетной любовью. Часто приглашала и угощала своими фирменными беляшами друзей сына. Они, конечно, по-мужски отмечали праздники, однако никто никогда не злоупотреблял алкоголем.

Моя дочь училась в гимназии, а в перерывах между уроками с подругами бегала к давани поесть ее теплых пирогов. Мы жили от родителей отдельно, но в субботу и воскресенье привозили детей к свекрови.

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В ТАТАРСКИХ СЕЛЕНЬЯХ. Свекровь моей сестры Фарида Хасанова работала учительницей. Любила сад, жила скромно, одна воспитала троих сыновей и всем дала высшее образование. Ее жизнь не назовешь легкой. Умер средний сын, а младший не баловал мать вниманием. Зато старший, когда понадобилось ухаживать за матерью, переехал к ней из другого города. Фарида апа была уже лежачей больной, но никогда не теряла бодрости и оптимизма. До глубоких лет занималась с детьми репетиторством и дожила до 85 лет.

Мама и тетя моей подруги, Мария и Анна Богдановы, прожили тяжелую жизнь в деревне. Косили сено, рубили дрова, умели делать любую мужскую работу. Одна из них работала дояркой до 65 лет, другая от тяжелой работы стала инвалидом.

Женщины держали свиней, кур, гусей, корову и телят. И были довольны, что живут с детьми и внуками. «У нас большой дом, непьющие сыновья», — радовались они. Подруга рассказывала, что в детстве тетя баловала их — со своей маленькой пенсии покупала конфеты и пряники. Я приезжала к ним в гости и удивлялась, что эти женщины могли и «употребить» по случаю. Они умерли в возрасте 93 и 94 лет.

БАБУШКА-ОТЛИЧНИЦА. В поселке Северном живут и поныне мои уважаемые эбийки. У них удивительно красивые имена! Одну бабушку зовут Махинур. Ей скоро будет 80. Несмотря на то что закончила всего 9 классов, она прекрасно разбирается в химии. Это выяснилось случайно. Моя дочь с мужем, гостившие у Махинур, как-то разгадывали кроссворд и спросили у бабушки: «Как называется элемент из таблицы Менделеева?». Она без запинки ответила, что это калий. Так же хорошо бабушка знает и географию. Когда я говорю, что восхищаюсь ее познаниями, смеется в ответ: «В школе училась на одни пятерки».

Махинур эби любит покушать красиво и вкусно приготовленную еду. Обожает делать салаты. Очень мелко и старательно режет все овощи и красиво раскладывает их на тарелке. «Надо готовить так, чтобы приятно было смотреть», — говорит она. Я часто приношу ей газету «Казанские ведомости». Она с удовольствием читает и комментирует публикации.

КСТАТИ. Порогом долголетия считается достижение человеком 80 и более лет, зависящее от многих факторов, в частности, наследственности, социально-экономических условий, природных воздействий. Согласно Большой Медицинской Энциклопедии долголетие — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до высоких возрастных рубежей. Отсчет долгожительства ведется с 90, в некоторых статистических и геронтологических исследованиях — со 100 лет.

Весь мир пытается разобраться, как дожить до 100 и более лет. В Японии долгожители едят много полезной пищи, например морские водоросли и рыбу. Во Франции созданы все условия для счастливой старости: высокий размер пенсий и прекрасные пансионаты. А наши долгожители — всегда загадка. Мы любим их за то, что они принимают нашу сложную жизнь такой, какая она есть: любят труд, своих детей и внуков и с оптимизмом смотрят в будущее. Нам есть с кого брать пример.

Илюся ГАЗИЗОВА