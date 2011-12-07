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Жителя Челнов избили у подъезда своего дома

У мужчины похитили золотое кольцо.
В ночь на 11 февраля житель 11-го комплекса Набережных Челнов возвращался домой, когда у подъезда его остановили двое незнакомцев. Оба были пьяны, один из них избил потерпевшего и отобрал у него золотое кольцо. 37-летний мужчина обратился в полицию. Ущерб он оценил в 13 тыс. рублей. Нападавшего оперативно задержали, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 162 УК РФ «Разбой».
КВ
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