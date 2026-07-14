В Казани могут запретить аренду электросамокатов для подростков

В столице Татарстана планируют ввести возрастное ограничение на пользование кикшерингом. Как сообщил министр цифрового развития РТ Илья Начвин, к концу года арендовать электросамокаты смогут только совершеннолетние.

Сейчас в тестовом режиме запущен цифровой ID, который позволит верифицировать возраст пользователя. Ограничение, по словам министра, должно снизить число ДТП с участием самокатчиков и повысить безопасность как на проезжей части, так и на тротуарах. Технические детали внедрения системы пока не уточняются.