В Казани могут запретить аренду электросамокатов для подростков

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Город
14 июля 2026  12:56

В столице Татарстана планируют ввести возрастное ограничение на пользование кикшерингом. Как сообщил министр цифрового развития РТ Илья Начвин, к концу года арендовать электросамокаты смогут только совершеннолетние.

Сейчас в тестовом режиме запущен цифровой ID, который позволит верифицировать возраст пользователя. Ограничение, по словам министра, должно снизить число ДТП с участием самокатчиков и повысить безопасность как на проезжей части, так и на тротуарах. Технические детали внедрения системы пока не уточняются.

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