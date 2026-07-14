В лесах РТ в этом году оборудовали 225 зон для отдыха

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Республика
14 июля 2026  14:52

В республике благоустроено 225 мест для отдыха в лесных массивах, сообщил представитель Минлесхоза РТ Анас Сенгатуллин. Обустройство таких площадок входит в комплекс противопожарных мер – они снижают риск возникновения неконтролируемых кострищ и незаконных стоянок, а значит, уменьшают вероятность лесных пожаров.

Параллельно ведётся просветительская работа: устанавливаются баннеры и щиты на противопожарную тематику, распространяются листовки, проводятся акции. Задача по сокращению площади пожаров – один из ключевых показателей регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

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