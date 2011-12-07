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Школьникам предлагают поехать в Крым за полцены

Скидка на проезд для школьников составляет 50%. Льгота действует при покупке билетов в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий.

Правительство России предоставило возможность льготного проезда в Крым по железной дороге в дни летних каникул для школьников старше 10 лет, сообщает портал Правительства РФ. 

Скидка на проезд для школьников составляет 50%. Льгота действует при покупке билетов в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий.

Для детей младше 10 лет предусмотрен специальный детский тариф, а вот малыши до 5 лет могут путешествовать с родителями и вовсе бесплатно, уточняют в пресс-службе Кабмина РФ.  

КВ
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