Школьникам предлагают поехать в Крым за полцены

Правительство России предоставило возможность льготного проезда в Крым по железной дороге в дни летних каникул для школьников старше 10 лет, сообщает портал Правительства РФ.

Скидка на проезд для школьников составляет 50%. Льгота действует при покупке билетов в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий.

Для детей младше 10 лет предусмотрен специальный детский тариф, а вот малыши до 5 лет могут путешествовать с родителями и вовсе бесплатно, уточняют в пресс-службе Кабмина РФ.