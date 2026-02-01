В Казани объединили турнир по киокусинкай и патриотический фестиваль

В столице Татарстана впервые проходит чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по киокусинкай, организованные совместно со спортивно-патриотическим фестивалем «Время выбрало нас». Площадкой мероприятия стал спорткомплекс «Бустан».

В соревнованиях участвуют около 420 спортсменов из регионов ПФО, которые разыгрывают более 70 комплектов наград. Турнир имеет отборочный статус и дает возможность выполнения нормативов кандидата в мастера спорта.

Организаторы отмечают, что объединение спортивной и патриотической программ позволяет расширить формат события. В рамках фестиваля также представлена тематическая выставка, посвященная памяти защитников страны и работе с молодежью.