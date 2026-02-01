Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с бездомными собаками в поселке под Казанью

Республика
1 февраля 2026  09:09

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с безнадзорными собаками в посёлке Константиновка близ Казани. Поводом стало обращение местной жительницы, которая через соцсети сообщила о бездействии служб, отвечающих за отлов животных.

По словам заявительницы, на протяжении долгого времени вблизи жилых домов обитают многочисленные стаи агрессивных собак, которые представляют угрозу для жителей, в том числе для детей. Ранее проблема неоднократно поднималась местными жителями в соцсетях и различных инстанциях, но ситуация не была решена.

В результате поступившего обращения следственное управление СК РФ по Республике Татарстан организовало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ведомства по региону Марселю Дулкарнаеву доложить ему лично о ходе проверки и о мерах, которые будут приняты по её итогам.

