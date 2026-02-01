Снегопад сбил расписание поездов между Казанью и Москвой

1 февраля 2026  19:01

Неблагоприятные погодные условия стали причиной сбоев в движении пассажирских поездов на Горьковской железной дороге. Из-за сильного снегопада сразу несколько составов, следующих между Казанью и Москвой, прибыли с заметным опозданием.

По данным железнодорожных служб и онлайн-табло РЖД, задержки затронули движение в обоих направлениях. Так, поезд Казань – Москва опоздал более чем на час, а обратный рейс из столицы в Татарстан — почти на три часа. Существенные отклонения от графика также зафиксированы у составов из Чебоксар, Йошкар-Олы, Ижевска и Круглого Поля — время опоздания доходило до 2,5 часа.

Наиболее напряженная ситуация наблюдалась в утренние часы, однако к середине дня движение постепенно стабилизировалось. В Горьковской железной дороге уточнили, что сложности были связаны исключительно с погодой, и подчеркнули: все поезда в итоге добрались до пунктов назначения.

