Казань вошла в топ-3 России по популярности поездок на такси

1 февраля 2026  10:21

Столица Татарстана вошла в топ-3 городов страны по количеству оплаченных поездок на такси. Согласно аналитике банка «Русский стандарт», средняя стоимость одной поездки в Казани составила около 400 рублей — 397 рублей.

На фоне Казани заметно выделяются мегаполисы: в Москве средний чек за поездку достиг 857 рублей, в Санкт-Петербурге — 638 рублей. В число городов с высоким спросом на такси также попали Новосибирск (472 рубля) и Волгоград (311 рублей).

В целом по России услуги такси продолжают дорожать. Зимой средняя цена поездки выросла до 612 рублей, что на 82 рубля превышает показатель прошлого года. По итогам 2025 года средний чек по стране увеличился с 522 до 582 рублей.

Исследование также показало, что мужчины и женщины пользуются такси одинаково часто, однако мужчины тратят больше — их средний чек превышает 730 рублей, тогда как у женщин он составляет около 490 рублей. Наибольшая активность пассажиров традиционно пришлась на январские праздники, а также на февраль и март.

