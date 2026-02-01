В заказнике «Устье реки Меши» в РТ временно запретили лов рыбы

Республика
1 февраля 2026  18:58

В Татарстане на особо охраняемой природной территории «Устье реки Меши» вводится сезонное ограничение на рыболовство. Как сообщили в Госкомитете РТ по биологическим ресурсам, запрет будет действовать с 1 февраля по 15 апреля и распространяется как на любительскую, так и на промысловую ловлю.

В ведомстве пояснили, что такие меры необходимы для защиты водных экосистем и обеспечения естественного воспроизводства рыбных запасов. Заказник имеет региональный статус и играет ключевую роль в сохранении биологических ресурсов.

Контроль за соблюдением установленного режима усилят: инспекторы будут регулярно проводить рейды на территории заказника. Нарушение правил повлечет административную ответственность в соответствии со статьей 8.39 КоАП РФ.

