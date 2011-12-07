Комаров о смерти Кузнецова: Вы потеряли самого близкого человека, а Россия – своего Героя

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров присоединился к соболезнованиям по случаю кончины Бориса Кузнецова.

В своем телеграмм-канале Комаров написал, что смерть Бориса Кирилловича является горькой утратой и душевной потерей для тысяч российских солдат и офицеров со всей страны. «Вы потеряли самого близкого человека, а Россия – своего Героя», – обратился он к близким татарстанца.

Полпред Президента РФ в ПФО отметил, что Борис Кузнецов никогда не поступался принципами, сохранил любовь к жизни, доброту и благородство.

Прощание с героем советского союза проходит сегодня в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.