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Комаров о смерти Кузнецова: Вы потеряли самого близкого человека, а Россия – своего Героя

Полпред Президента РФ в ПФО выразил свои соболезнования близким по случаю кончины Бориса Кузнецова.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров присоединился к соболезнованиям по случаю кончины Бориса Кузнецова.

В своем телеграмм-канале Комаров написал, что смерть Бориса Кирилловича является горькой утратой и душевной потерей для тысяч российских солдат и офицеров со всей страны. «Вы потеряли самого близкого человека, а Россия – своего Героя», – обратился он к близким татарстанца.  

Полпред Президента РФ в ПФО отметил, что Борис Кузнецов никогда не поступался принципами, сохранил любовь к жизни, доброту и благородство.

Прощание с героем советского союза проходит сегодня в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. 

КВ
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