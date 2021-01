Ленар Шаех: Каждый язык имеет право на жизнь

Представляем гостя

Ленар Шаех родился 4 октября 1982 года в деревне Такталачук Актанышского района Татарстана. Окончил Мензелинский педагогический колледж, Казанский государственный университет (факультет татарской филологии и истории), аспирантуру. Его стихи переведены на русский, якутский, чувашский, азербайджанский, киргизский, башкирский и другие языки. Детские стихи Ленара Шаеха в переводе на русский язык представлены в антологии «Современная литература народов России». Песни на его стихи есть в репертуаре многих звезд татарской эстрады.

Ленар Шаех - лауреат Республиканской премии им. Мусы Джалиля и многих республиканских, российских и зарубежных наград. Кандидат филологических наук. Поэт удостоен премии Международной общественной ассоциации «Генералы мира за мир». Занял 2-е место на VI Международном литературном фестивале Open Eurasia 2017 в номинации «Малая проза». В Лондоне вышла его книга стихотворений One of You («Один из вас»), переведенная на английский язык. В Париже готовится к изданию его сборник рассказов на французском языке.

В сентябре 2020 года Ленар Шаех был включен в число выдающихся личностей Евразийской творческой гильдии (Лондон). В то же время он стал членом Союза писателей России.

Нужно судьбоносное решение

— Какова, по-вашему, роль национальной литературы в период глобализации, когда стираются границы между странами и многие национальные языки постепенно исчезают?

— С одной стороны, глобализация — это естественный процесс, но с другой — каждый язык имеет право на жизнь. Поэтому объявление 2021 года Годом родных языков и народного единства — правильное и своевременное решение. Это привлечет внимание общества к проблеме сохранения и развития родных языков, народных традиций. И национальная литература играет в этом важную роль.

— Насколько хорошо молодые татарские писатели, поэты знают родной язык?

— У нашего поколения уровень знания языка очень хороший. Но что будет через несколько лет, когда в литературу придут сегодняшние школьники, сказать сложно. Обидно, что большинство современных детей не понимают татарского языка или владеют им только на бытовом уровне. Все это не может не сказаться на качестве национальной литературы. Вопрос качества преподавания языка стоит очень остро. Нужно судьбоносное решение, которое позволит пробудить у народа инстинкт самосохранения.

Еще одна проблема — переводы. В советское время писатели союзных республик тесно общались. В стране была очень сильная школа переводчиков. Но с 90-х годов прошлого столетия связи были утеряны. К счастью, сейчас сотрудничество возрождается, но оно держится на энтузиазме отдельных писателей.

Книга как залог дружбы и взаимопонимания

— У Татарского книжного издательства есть специальные серии книг, в рамках которых издаются сборники авторов из разных республик…

— Да, у нас есть и обменные проекты. Например, с 1994 года мы плотно работаем с башкирским издательством «Китап». За это время вышло по 40 книг с каждой стороны. В 2015 году мы организовали серию «Тюркская литература», где издали уже 5 книг киргизских, якутских и крымско-татарских писателей в переводе на татарский язык. В 2017 году в Якутии вышла «Антология современной татарской поэзии» в переводе на якутский язык. В прошлом году Татарское книжное издательство выпустило «Антологию якутской поэзии» на татарском языке.

С 2017 года действует программа поддержки национальных литератур народов России. В рамах программы уже издано несколько антологий и отдельные сборники авторов из разных регионов России. Это отличная возможность для читателей познакомиться с современной литературой Удмуртии, Якутии, Татарстана, Чувашии и других народов. Везде есть талантливые, интересные авторы, мы их просто не знаем. А переводы помогают делать их творчество всеобщим достоянием.

— Но за последние годы количество изданий уменьшилось?

— Да, если в 1963 году издательство выпустило более 1000 наименований книг, то сейчас эта цифра составляет около 160 названий в год. Сюда входят все: художественная и детская литература, научно-популярные и переводные книги, учебные пособия и справочные издания, альбомы и т. д. Но все равно государство всячески поддерживает книгоиздание и национальную литературу. Мы стремимся, чтобы татарская книга была не только интересной, но и красивой, и современной, чтобы ее было приятно взять в руки.

Поэту важно найти своего переводчика

— Отдельный проект Татарского книжного издательства — перевод русской классики…

— Да, в советское время у нас издавалась не только русская, но и зарубежная литература в переводе на татарский язык. После перестройки все изменилось. Но мы сохраняем и в какой-то степени возрождаем былые традиции. К 220-летию Александра Сергеевича Пушкина Татарское книжное издательство выпустило «Избранное» (стихи, поэмы, сказки) великого классика на татарском языке. Пушкина переводили многие татарские поэты. Мало кто знает, что его переводили Дердменд, Муса Джалиль, Ахмет Файзи. Габдулла Тукай делал вольные переводы из Пушкина. Мы отобрали самое лучшее и дополнили книгу новыми переводами.

Только-только вышел сборник стихотворений и поэм Сергея Есенина на татарском языке, где 99% — это новые переводы. Действительно, проделана огромная работа. В ней участвовали более 20 поэтов, которые сами являются и переводчиками. В этом году планируем издать стихи Николая Некрасова.

— Вы тоже переводили стихи Пушкина. Сложно было подступиться к его поэзии?

— Наверное, у каждого поэта, кто берется переводить Пушкина, есть волнение, сомнения, страхи. И, конечно, уровень перевода разный. Здесь многое зависит не только от таланта переводчика, но и от его восприятия жизни, понимания творчества поэта. Я люблю Пушкина, до сих пор помню наизусть отдельные стихотворения, и мне переводить его было интересно и легко.

— Ленар Миннемохимович, ваши стихи переведены на многие языки мира. Вы узнаете свои стихи или это уже произведения другого автора — переводчика?

— Для поэта важно найти своего переводчика. Если найдешь — то тебе крупно повезло. Ты должен быть с ним на одной волне. Найти своего переводчика можно в любой точке мира. Ему же необязательно знать язык, с которого он переводит, потому что он в основном работает с подстрочником. Конечно, при переводе неизбежно что-то теряется. Но литературы без переводов быть не может. Например, наше издательство некоторые книги выпускает на трех и более языках. И эти книги очень востребованы у читателей.

Татары — читающий народ

— Как вы считаете, почему у татар такой большой интерес к книгам?

— Татары — читающий народ. В любом татарском доме, даже в деревнях, почти у каждого была своя библиотека. Я рос в селе. Мой дедушка со стороны мамы был педагогом, у него была большая домашняя библиотека. Там были произведения классиков и русской, и татарской литературы. Помню, был том произведений Максима Горького на башкирском языке. Были у нас многотомные словари и энциклопедии, татарские народные сказки и книги Тукая…

— Ленар Миннемохимович, а как вы пришли в литературу?

— Так сложилось, что стихи начал писать в 6-м классе. Сочинял и на татарском, и на русском языках. Когда учился в Мензелинском педагогическом колледже, отправил свои стихи в газету «Сабантуй» (ныне — журнал). Они попали в руки народного поэта Ильдара Юзеева. Вскоре я получил от него письмо. Мы стали переписываться. Удивительно, что такой мастер находил время подробно разбирать стихи начинающих авторов, давать мудрые, профессиональные советы в своих письмах. Мне повезло, что у меня был такой наставник.

Я поступил в Казанский университет. Там мы возродили литературно-творческое объединение молодых писателей «Эллуки», основали газету татарских студентов КГУ «Тэрэзэ» («Окно»), где я был главным редактором. Мы тесно общались, проводили литературные фестивали, творческие встречи в городах и районах Татарстана, а также за пределами республики.

— О чем бы вы попросили Деда Мороза на Новый год?

— Чтобы в Казани открылся большой отдельный книжный магазин татарской книги, где можно было не просто купить книги, но и на высоком уровне проводить презентации, встречи с писателями.

Чтобы в этом году состоялись все запланированные российские и международные книжные ярмарки. На ярмарках мы представляем свои книги. В 2015 году книжную выставку на Красной площади в Москве посетил Президент России Владимир Путин. Когда он остановился у стенда Татарского книжного издательства, наш генеральный директор Ильдар Камилевич Сагдатшин подарили ему книгу «Шурале» Габдуллы Тукая на 15 языках. Владимир Владимирович даже прочитал вслух несколько строк сказки на немецком.

В этом году нас ждет 135-летие Габдуллы Тукая, 115-летие Мусы Джалиля, 100-летие Гамиля Афзала, Всероссийская перепись населения… К этим событиям мы подготовились заранее.

Есть идея проводить книжную ярмарку в Казани. Эта ярмарка может приобрести статус международной и стать настоящим событием в культурной жизни не только Татарстана и России, но и тюркского мира и всей Европы.

Ленар Шаех

Я люблю!

Снегопад на дворе, снегопад,

Я лечу, этой снежности рад,

И с восторгом снежинки

ловлю:

Я люблю, я люблю, я люблю!

Снегопад на душе, снегопад,

Как жемчужно снежинки

парят!

Вместе с ними кружусь

и пою:

Я люблю, я люблю, я люблю!

Снегопад - ах, какой снегопад,

Я плыву по снегам наугад

И, счастливый, из снега

леплю:

Я люблю, я люблю, я люблю!

(Перевод Галины Булатовой)