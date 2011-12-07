В 2021 году в Челнах будет только одно место для купания в Крещение

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В Набережных Челнах в этом году будет организовано только одно место для купания в Крещение, сообщил руководитель набережночелнинского инспекторского отделения «Центр ГИМС МЧС России по РТ» Абузар Нугуманов.
«В купели может находиться только один человек, за этим будут строго следить. Просьба к жителям не создавать толчеи и внимательно следить за своими детьми», — уточнил спикер.
Сотрудники «Горзеленхоза» уже готовят прорубь на реке Мелекеска, напротив храма Серафима Саровского. Купель оборудуют поручнями и лестницей для спуска. Для переодевания и обогрева будут организованы специальные палатки, где разместят чай и пледы.
19 января нам месте купания будут дежурить сотрудники полиции, ГИМС, спасатели, сотрудники администрации Комсомольского района и медработники.
Пьяных людей допускать к купанию не будут. Дети смогут искупаться только в сопровождении родителей.