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В 2021 году в Челнах будет только одно место для купания в Крещение

«Горзеленхоз» готовит прорубь на реке Мелекеска, напротив храма преподобного Серафима Саровского.

В Набережных Челнах в этом году будет организовано только одно место для купания в Крещение, сообщил руководитель набережночелнинского инспекторского отделения «Центр ГИМС МЧС России по РТ» Абузар Нугуманов.

«В купели может находиться только один человек, за этим будут строго следить. Просьба к жителям не создавать толчеи и внимательно следить за своими детьми», — уточнил спикер.

Сотрудники «Горзеленхоза» уже готовят прорубь на реке Мелекеска, напротив храма Серафима Саровского. Купель оборудуют поручнями и лестницей для спуска. Для переодевания и обогрева будут организованы специальные палатки, где разместят чай и пледы.

19 января нам месте купания  будут дежурить сотрудники полиции, ГИМС, спасатели, сотрудники администрации Комсомольского района и медработники.

Пьяных людей допускать к купанию не будут. Дети смогут искупаться только в сопровождении родителей.

КВ
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